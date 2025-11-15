HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Sakarya’da uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik operasyon

14 Kasım tarihleri arasında polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 121,8 gram bonzai ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı. Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik operasyon

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10??"14 Kasım 2025 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bu çerçevede 121,8 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Yakalanan T.O. (40 isimli şahıs, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya’da uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik operasyon 1

Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda ise; 10 ayrı suçtan 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan K.T. (34), 20 yıl 6 ay cezası bulunan M.K. (28) ve 19 yıl 3 ay cezası bulunan F.K. (37) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Sakarya’da uyuşturucu ve aranan şahıslara yönelik operasyon 2

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğünde gelinin ailesinin istedikleri sosyal medyada gündem oldu! Düğünde gelinin ailesinin istedikleri sosyal medyada gündem oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suç örgütü yakayı ele verdi" çıkışıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Suç örgütü yakayı ele verdi" çıkışı

Anahtar Kelimeler:
Hendek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.