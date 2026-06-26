Sakın hafife almayın: Kanser riskini genç yaşlara taşıyor

Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Süleyman Günay, kolorektal kanserlerde erken tanının önemine, belirtilere ve modern endoskopik tedavi yöntemlerinden biri olan ESD’ye ilişkin bilgi verdi.

Doç. Dr. Süleyman Günay, “Özellikle genç yetişkinlerde makattan kanama çoğu zaman hemoroid olarak değerlendirilmekte, dışkılama düzenindeki değişiklikler ise stres ya da beslenme düzensizliğiyle ilişkilendirilebilmektedir. Oysa genç yaşta olmak, kolorektal kanser riskinin tamamen ortadan kalktığı anlamına gelmez” diye konuştu.

Son yıllarda 45 yaş altındaki yetişkinlerde özellikle rektal kanserle ilgili artışların dikkat çektiğini ifade eden Doç. Dr. Güna, “Bu nedenle makattan kanama ya da dışkılama alışkanlığındaki değişiklikler ‘basit bir sorun’ olarak görülmemeli; dışkıda kan, açıklanamayan kansızlık, kilo kaybı, yeni başlayan kabızlık veya ishal gibi bulgular da ciddiye alınmalıdır” dedi.

‘RİSK FAKTÖRLERİ YALNIZCA GENETİK DEĞİL’

Doç. Dr. Günay, “Kolorektal kanserlerde genetik yatkınlık önemli bir faktör olsa da hastalık yalnızca genetik nedenlerle açıklanmamaktadır. Aşırı kilo, hareketsiz yaşam, sigara ve alkol kullanımı, sağlıksız beslenme, ultra işlenmiş gıdaların sık tüketilmesi ve bağırsak florasını etkileyen çevresel faktörler de risk üzerinde etkili olabilmektedir. Gereksiz antibiyotik kullanımı da bağırsak mikrobiyotasında dengesizliğe yol açarak sindirim sistemi sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bağırsak florasıyla ilgili son araştırmalarda kolibaktin adlı toksinin öne çıkması, sindirim sistemi sağlığının korunmasının önemini bir kez daha göstermektedir” ifadelerini kullandı.

‘BELİRTİ BEKLEMEDEN TARAMA YAPTIRIN’

Kolorektal kanserde erken tanının, tedavi başarısını doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğunu belirten Doç. Dr. Günay, “Bu nedenle hiçbir şikayet olmasa bile özellikle 45 yaşından sonra kolonoskopi taraması yapılması önerilmektedir. Ailesinde kolon ya da rektum kanseri öyküsü olanlar veya alarm belirtileri yaşayan kişilerde ise tarama yaşı hekim tarafından daha erken planlanabilir. Kolonoskopi yalnızca kanseri erken yakalamak için değil, kanser gelişmeden önce riskli polipleri saptayıp çıkarmak için de önemli bir yöntemdir. Böylece bazı vakalarda kanser gelişimi başlamadan önlenebilir” dedi.

‘ERKEN EVREDE KESİ OLMADAN TEDAVİ MÜMKÜN’

Doç. Dr. Süleyman Günay, “Kolorektal kanser ya da sindirim sistemindeki bazı riskli lezyonlar erken evrede yakalandığında, her zaman büyük bir ameliyat gerekmez. Endoskopik Submukozal Diseksiyon yani ESD, uygun hastalarda tümörlü ya da kanserleşme riski taşıyan dokunun herhangi bir kesi yapılmadan endoskopik olarak çıkarılmasını sağlar. ESD işleminde ağızdan ya da makattan girilen ince bir endoskop kullanılır. Karında kesi açılmaz. Yalnızca hastalıklı alan hedeflenir, sağlıklı organ dokusu mümkün olduğunca korunur. Hastalıklı doku milimetrik hassasiyetle çevresinden ayrılır ve tek parça halinde çıkarılır” ifadelerini kullandı.

‘HASTA KONFORU VE ORGAN KORUYUCU TEDAVİ ÖN PLANDA’

Doç. Dr. Günay son olarak şu değerlendirmelerde bulundu:

“ESD işlemi sonrası süreç hastalar açısından genellikle daha konforludur. Çoğu hasta aynı gün ya da kısa süreli takip sonrasında taburcu edilebilir. Günlük yaşama ve işe dönüş süresi klasik cerrahiye göre daha kısa olabilir. Özellikle kalın bağırsak ve rektum lezyonlarında organ koruyucu yaklaşımlar yaşam kalitesi açısından büyük önem taşır. Ancak ESD her hastaya uygulanabilen bir yöntem değildir. Bu tedavinin başarısı doğru hasta seçimine, lezyonun erken evrede saptanmasına ve işlemi gerçekleştiren ekibin deneyimine bağlıdır.”

Kaynak: DHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır