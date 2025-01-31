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  4. Saklambaç oynayan dolandırıcıya polis sobesi! Amaç çanta çalmaktı sonuç çocuk oyunu oldu

Saklambaç oynayan dolandırıcıya polis sobesi! Amaç çanta çalmaktı sonuç çocuk oyunu oldu

31.01.2025 12:11
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.01.2025 12:11
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Saklambaç oynayan dolandırıcı, çaldığı çantayla yakalandı! Bursa'da bir kapkaççı, güvenlik kamerasını görünce saklambaç oynayarak izini kaybettirmeye çalıştı, ancak polis 24 saat içinde onu yakaladı. Çocukluğumuza götüren suç görüntüleri anbean kamerada!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde pazar alışverişi için evden çıkan Neşe Ö. (63) yaptığı alışveriş sonrası tekrar eve dönmek için yola koyuldu. Bu sırada kadının kolundaki çantasını çalmak için harekete geçen bir şüpheli, eve giden kadını takip etmeye başladı.

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ELLERİYLE YÜZÜNÜ KAPATINCA GÖZÜKMEYECEĞİNİ SAYDI

Ara sokaklardan ilerleyen şüpheli, bir binaya ait güvenlik kamerasını fark edince elleriyle yüzünü kapatıp adeta saklambaç oynadı. Bir süre bu şekilde devam eden takip sonrası, şüpheli şahıs kadının çantasını çalarak kayıplara karıştı.
24 saat geçmeden yakalandı.

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NE YAPARSA YAPSIN OLDUĞU ANLAŞILDI

Çantasını çaldıran Neşe Ö., hemen 112 ekiplerine bilgi verince devreye Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri girdi. Detaylı çalışma yapan ekipler, saklambaç oynayan şüpheliyi bulmak için onlarca kamera görüntüsü izledi. Bir başka kamerada fire veren kapkaççının 25 yaşındaki A.B., olduğunu tespit eden ekipler hemen hareke geçti. Şüpheliyi çaldığı telefon ve çantayla yakalayan ekipler, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, A.B.'nin işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edilmesi bekleniyor.

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Mağdur kadın ise, detaylı çalışma yapan polis ekiplerine teşekkürlerini iletirken, çalınan malzemelerinin teslim edilmesiyle çifte mutluluk yaşadı.

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(İHA)

Anahtar Kelimeler:
polis Oyun dolandırıcı
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