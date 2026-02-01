Saldırı için bugün işaret edilmişti! ABD-İran savaşı mı başlıyor? Tahran'dan 'müzakere' açıklaması

ABD ile İran arasında artan tansiyon sonrası bölge diken üstünde. Her an bir savaşın fitilinin ateşlenmesi beklenen bölgede ABD'nin bugün İran'a saldırı başlatacağı yazılmıştı. Hem Trump'tan hem de İran'dan konuyla ilgili açıklama geldi. İşte tüm detaylar!

"BÖLGEYE İLERLEYEN ÇOK BÜYÜK VE GÜÇLÜ GEMİLERİMİZ VAR"

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’dan Florida’ya giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran konusunda somut bir gelişme olup olmadığı yönündeki soruya kesin yanıt vermeyen Trump, "Yani bunu size kesin olarak söyleyemem. Ama bildiğiniz gibi o yöne doğru ilerleyen çok büyük ve güçlü gemilerimiz var. Ayrıntı veremem. Ama umarım kabul edilebilir bir anlaşmaya varırlar" değerlendirmesinde bulundu.

SUUDİLER ABD'Yİ CESARETLENDİRİYOR

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman’ın ABD’nin geri adım atmasının İran’ı daha da cesaretlendireceği şeklindeki ifadeleri hatırlatılan Trump, "Bazıları böyle düşünüyor, bazıları düşünmüyor" dedi.

"BİRÇOK ŞEY OLABİLİR"

İran’ın ABD ile anlaşmaya varması gerektiğini yineleyen Trump, "Eğer nükleer silah içermeyen, herkesi tatmin edecek, müzakere edilmiş bir anlaşma yapılabiliyorsa, bunu yapmalılar. Ama bunu başarıp başaramayacaklarını bilmiyorum. Yine de bizimle görüşüyorlar. Ciddi şekilde bizimle temas halindeler" diye konuştu. Farklı seçeneklerin masada olduğunu belirten Trump, "Şu anda İran’la ilgili pek çok şey oluyor. O yöne doğru ilerleyen çok güçlü ve büyük bir filomuz var ve İran da bizimle görüşüyor. Yani birçok şey olabilir" dedi.

İRAN'DAN YENİ AÇIKLAMA: "SÜREÇ İLERLİYOR"

İRAN Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, müzakerelerin şekillenmesi için sürecin ilerlediğini bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Medyada yapay olarak oluşturulan savaş algısının aksine, müzakereler için bir yapı oluşturulması süreci ilerliyor” ifadelerini kullandı.

ABD-İRAN GERİLİMİ NASIL BAŞLADI?

ABD Başkanı Trump, 26 Ocak’ta İran’a doğru "devasa bir filonun" yola çıktığını duyurmuş ve bu ifadeleri birkaç kez tekrar etmişti. Trump ayrıca, İran’dan müzakere masasına oturmasını ve nükleer silahlardan tamamen vazgeçmesini talep etmişti.

İran, ABD’nin bu talebine saldırı durumunda Orta Doğu’da ABD ve müttefiklerinin askeri altyapısının hedef alınacağı tehdidiyle cevap vermişti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 28 Ocak’ta yaptığı açıklamada İran’ın müzakerelere hazır olduğunu ancak bunun ABD’nin tehdit ve aşırı talepleri devam etmesi halinde başarılı olamayacağını söylemişti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır