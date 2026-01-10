HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Salgın kapıda mı? Bu mantar her şeye dirençli! 60 ülkeye yayıldı

Tıp dünyası, şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir tehditle karşı karşıya. Hackensack Meridian Keşif ve İnovasyon Merkezi tarafından yürütülen araştırmalar, Candida auris adlı mantar türünün 'acil antimikrobiyal tehdit' ilan edildiğini ortaya koydu. Bu gelişmeyle birlikte Candida auris, tıp tarihinde bu unvanı alan ilk mantar patojeni olarak kayıtlara geçti.

Salgın kapıda mı? Bu mantar her şeye dirençli! 60 ülkeye yayıldı
Sedef Karatay

Uzmanlar, Candida auris’in yalnızca bağışıklık sistemini çökertmekle kalmadığını, aynı zamanda mevcut antifungal ilaçların büyük bölümüne karşı direnç geliştirdiğini vurguladı. Bu durum, tedavi seçeneklerini son derece sınırlı hale getirirken, enfeksiyonun ölümcül seyrini daha da hızlandırıyor.

Salgın kapıda mı? Bu mantar her şeye dirençli! 60 ülkeye yayıldı 1

60 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ, VAKA SAYISI ARTIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından paylaşılan veriler, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Sadece ABD’de bildirilen vaka sayısı 7 bine yaklaşırken, enfeksiyonun Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa ve Asya kıtaları dahil en az 60 ülkede görüldüğü belirtiliyor. Uzmanlar, bu tabloyu 'sessiz bir pandemi' olarak tanımlıyor.

Salgın kapıda mı? Bu mantar her şeye dirençli! 60 ülkeye yayıldı 2

HASTANELERDE PANİK: YOĞUN BAKIMLAR KAPATILIYOR

Mantarın en büyük tehlikelerinden biri, hastane ortamlarında hızla yayılabilmesi. Ventilatörler, kateterler ve diğer tıbbi ekipmanlar üzerinden kolayca bulaşan Candida auris nedeniyle bazı bölgelerde yoğun bakım üniteleri geçici olarak kapatıldı. Özellikle solunum cihazına bağlı ve bağışıklığı zayıf hastalarda ölüm oranlarının ciddi biçimde arttığı bildiriliyor.

Salgın kapıda mı? Bu mantar her şeye dirençli! 60 ülkeye yayıldı 3

BELİRTİLER MASUM, SONUÇLAR ÖLÜMCÜL

Hastalığın teşhis edilmesini zorlaştıran en önemli faktör ise belirtilerinin grip ya da basit enfeksiyonlarla benzerlik gösterimi. Yüksek ateş, titreme ve yaygın vücut ağrısı gibi şikayetler nedeniyle vakalar sıklıkla yanlış tanı alıyor. Bu durum, enfeksiyonun fark edilmeden yayılmasına zemin hazırlıyor.

Salgın kapıda mı? Bu mantar her şeye dirençli! 60 ülkeye yayıldı 4

UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI

Uzmanlar, Ankara ve çevresindeki büyük hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında tanı testlerinin hızla yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca yeni aşı temelli ve yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirilmeden bu tehdidin kontrol altına alınmasının zor olduğu vurgulandı.

Salgın kapıda mı? Bu mantar her şeye dirençli! 60 ülkeye yayıldı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otoparka dönen otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıOtoparka dönen otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Sarıkamış'ta otobüs kamyona çarpı: 9 yaralıSarıkamış'ta otobüs kamyona çarpı: 9 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
grip pandemi mantar ilaç salgın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Petro'yu tehdit etmişti! Trump yeni gelişmeyi duyurup tarih verdi

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Derbi öncesi Icardi'den Skriniar sözleri!

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Dominik'ten aşk pozu geldi! Sevgilisi tanıdık çıktı

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

Altın fiyatlarında ibre tersine döndü!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En düşük emekli maaşı açıklandı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.