Salgın kapıda mı? Bu mantar her şeye dirençli! 60 ülkeye yayıldı

Uzmanlar, Candida auris’in yalnızca bağışıklık sistemini çökertmekle kalmadığını, aynı zamanda mevcut antifungal ilaçların büyük bölümüne karşı direnç geliştirdiğini vurguladı. Bu durum, tedavi seçeneklerini son derece sınırlı hale getirirken, enfeksiyonun ölümcül seyrini daha da hızlandırıyor.

60 ÜLKEDE TESPİT EDİLDİ, VAKA SAYISI ARTIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından paylaşılan veriler, tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Sadece ABD’de bildirilen vaka sayısı 7 bine yaklaşırken, enfeksiyonun Türkiye’nin de aralarında bulunduğu Avrupa ve Asya kıtaları dahil en az 60 ülkede görüldüğü belirtiliyor. Uzmanlar, bu tabloyu 'sessiz bir pandemi' olarak tanımlıyor.

HASTANELERDE PANİK: YOĞUN BAKIMLAR KAPATILIYOR

Mantarın en büyük tehlikelerinden biri, hastane ortamlarında hızla yayılabilmesi. Ventilatörler, kateterler ve diğer tıbbi ekipmanlar üzerinden kolayca bulaşan Candida auris nedeniyle bazı bölgelerde yoğun bakım üniteleri geçici olarak kapatıldı. Özellikle solunum cihazına bağlı ve bağışıklığı zayıf hastalarda ölüm oranlarının ciddi biçimde arttığı bildiriliyor.

BELİRTİLER MASUM, SONUÇLAR ÖLÜMCÜL

Hastalığın teşhis edilmesini zorlaştıran en önemli faktör ise belirtilerinin grip ya da basit enfeksiyonlarla benzerlik gösterimi. Yüksek ateş, titreme ve yaygın vücut ağrısı gibi şikayetler nedeniyle vakalar sıklıkla yanlış tanı alıyor. Bu durum, enfeksiyonun fark edilmeden yayılmasına zemin hazırlıyor.

UZMANLARDAN ACİL ÇAĞRI

Uzmanlar, Ankara ve çevresindeki büyük hastaneler başta olmak üzere tüm sağlık kuruluşlarında tanı testlerinin hızla yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti. Ayrıca yeni aşı temelli ve yenilikçi tedavi yöntemleri geliştirilmeden bu tehdidin kontrol altına alınmasının zor olduğu vurgulandı.