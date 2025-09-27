HABER

Salihli’de gece bekçileri, öğrencilerin güvenliği için nöbette

Manisa’nın Salihli ilçesinde çarşı ve mahalle bekçileri, okul çevrelerinde gece denetimleri gerçekleştirerek öğrencilerin güvenliği için görev başında.

Salihli’de gece bekçileri, öğrencilerin güvenliği için nöbette

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı gece ve mahalle bekçileri, 50. Yıl Ortaokulu, Fahriye Hanım İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mesleki Eğitim Merkezi, İbrahim Akkayan İlk ve Ortaokulu, Hatice Hüseyin Bulut Anaokulu, Akaydın İlkokulu, Türk Birliği Anadolu Lisesi, Halide Edip Adıvar İlkokulu ve Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu çevresinde 21.00 - 05.00 saatleri arasında denetim yaptı.

Kontroller sırasında şüpheli şahıslar tek tek incelenirken, ilgisiz kişilerin okul çevresinden uzaklaştırıldığı belirtildi. Yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

(İHA)

Manisa Salihli
