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Salihli’de mevsimlik tarım işçilerinin sorunları masaya yatırıldı

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Toplantıda, ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin konaklama alanları, karşılaştıkları ihtiyaç ve talepler, çocukların eğitim süreçleri, sağlık hizmetlerine erişimleri ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Salihli’de mevsimlik tarım işçilerinin sorunları masaya yatırıldı

Manisa’nın Salihli ilçe Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımıyla Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Salihli’de mevsimlik tarım işçilerinin sorunları masaya yatırıldı 1

Toplantıda, ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin konaklama alanları, karşılaştıkları ihtiyaç ve talepler, çocukların eğitim süreçleri, sağlık hizmetlerine erişimleri ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Ayrıca sahada karşılaşılan diğer sorunlar ve çözüm önerileri de değerlendirildi.
Kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda, mevsimlik tarım işçilerinin yaşam standartlarının yükseltilmesine yönelik yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Güldoğan, mevsimlik tarım işçilerinin daha sağlıklı, güvenli ve insani şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri için ilgili kurumların koordinasyon içinde çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Salihli’de mevsimlik tarım işçilerinin sorunları masaya yatırıldı 2

Salihli’de mevsimlik tarım işçilerinin sorunları masaya yatırıldı 3
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Manisa yaşam
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