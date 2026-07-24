Salihli’de tarihi köyde korkutan ev yangını

Edinilen bilgiye göre, Kemer Mahallesi’nde Cemal Avşar’a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, traktör ve su tankerleriyle yangına ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine olay yerine Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki evlere sıçramasını önledi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev tamamen kullanılamaz hale geldi ve büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır