Salihli’de uyuşturucu operasyonu

Manisa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda Kurtuluş Mahallesi’nde yaşayan 29 yaşındaki A.Ö.’nün uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti.

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT ve Sart Karakol ekiplerince düzenlenen operasyonda, şüphelinin evinde yapılan aramalarda; metamfetamin, kubar esrar, uyuşturucu hap, zıvana ve çarşaf, uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca, cep telefonu ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 520 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö.’nün jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır