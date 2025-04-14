Salonu ayaklandıran hakaret! Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ile CHP'li Günçiçek ile birbirlerine girdi: Sosyal medyada tepki yağıyor

Kadın üyeye yönelik hakaret Bahçelievler Belediye Meclisinde gerginliği had safhaya taşındı, salondaki hareketli anlar kameraya yansıdı. Sosyal medya kullanıcıları AK Partili Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır'a tepki içerikli çok sayıda yorum yaptı.

"SAHTEKAR, ŞEREFSİZ..."

CHP'li Meclis Üyesi Bahar Günçiçek ile Bahadır'ın tartışması sosyal medyada gündem oldu. İsmail Arı'nın paylaştığı görüntülerde Bahadır'ın, Günçiçek'e “İftiracısınız, sahtekarsın sen, şerefsizsin” sözlerini sarf ettiği duyuluyor.

Bahadır'ın ağır sözlerini duyanlar ise ayaklanıp gerginliği yatıştırmak için araya giriyor.

TEPKİ SALONDA BAŞLADI

Hakaret içerikli sözlere büyük tepki yükselirken oturuma 5 dakikalık ara verildiği duyuldu.

SOSYAL MEDYAYI DA AYAĞA KALDIRDI

Sosyal medyada çok konuşulan gerginlikte birçok kullanıcı Bahadır'ın kullandığı sözlere tepkilerini dile getirdi. Gelen yorumlardan bazıları şöyle: