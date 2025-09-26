HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Salonu terk ettiler! Netanyahu'ya BM'de büyük şok

İçerik devam ediyor
Recep Demircan

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün BM'de konuşmak yapmak üzere ABD'ye gelmişti. Netanyahu'nun bugün yaptığı konuşma sırasında birçok ülke temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu konuşmasını boş salona karşı yapmaya devam etti.

BM üyesi ülkelerin lider ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren, 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu'nda Filistin'e destek konuşmaları damga vurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GÜN BÜGÜNDÜR"

Çok sayıda ülke Filistin'i tanıma kararı alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün dünya liderlerine sesleniyorum, gün bugündür. Gün, insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür." ifadelerini kullanmıştı.

Salonu terk ettiler! Netanyahu ya BM de büyük şok 1

SALONU TERK ETTİLER

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM'de konuşmak için dün ABD'ye geldi. Bugün Netanyahu kürsüde konuşma yaparken birçok ülke temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu boş salona konuştu.

Salonu terk ettiler! Netanyahu ya BM de büyük şok 2

"NEDEN DİNLEMEYE GİDİYORSUNUZ?"

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

İSRAİL SALDIRILARINI SAVUNDU

Netanyahu, konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara işaret ederken İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu, İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.

Salonu terk ettiler! Netanyahu ya BM de büyük şok 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Robot tarafından bayıltıldım" dedi!"Robot tarafından bayıltıldım" dedi!
Melih Gökçek'i hedef almıştı! Mansur Yavaş harekete geçti... Savcılığa başvuru yapıldıMelih Gökçek'i hedef almıştı! Mansur Yavaş harekete geçti... Savcılığa başvuru yapıldı

Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Birleşmiş Milletler (BM)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.