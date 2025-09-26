Salonu terk ettiler! Netanyahu'ya BM'de büyük şok

BM üyesi ülkelerin lider ve üst düzey temsilcilerini bir haftalığına New York'ta bir araya getiren, 23-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen BM 80. Genel Kurulu'nda Filistin'e destek konuşmaları damga vurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: "GÜN BÜGÜNDÜR"

Çok sayıda ülke Filistin'i tanıma kararı alırken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün dünya liderlerine sesleniyorum, gün bugündür. Gün, insanlık adına Filistinli mazlumların yanında dimdik durma günüdür." ifadelerini kullanmıştı.

SALONU TERK ETTİLER

İsrail Başbakanı Netanyahu, BM'de konuşmak için dün ABD'ye geldi. Bugün Netanyahu kürsüde konuşma yaparken birçok ülke temsilcisi salonu terk etti. Netanyahu boş salona konuştu.

"NEDEN DİNLEMEYE GİDİYORSUNUZ?"

Binanın girişindeki bazı protestocular da içeri giren ülke delegasyonlarını "Neden Netanyahu'yu dinlemeye gidiyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

İSRAİL SALDIRILARINI SAVUNDU

Netanyahu, konuşmasında Gazze, Lübnan, Yemen ve Suriye'ye yönelik İsrail'in düzenlediği saldırılara işaret ederken İran'ın tüm dünya için tehdit olduğunu, İran'a yönelik saldırılarının meşru olduğunu savundu.