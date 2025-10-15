HABER

Sam Altman duyurdu! ChatGPT için çok konuşulacak ‘erotik içerik’ kararı

OpenAI, ChatGPT için büyük bir politika değişikliğine hazırlanıyor. CEO Sam Altman, yetişkin ChatGPT kullanıcılarının yakında yapay zeka sohbet robotunun daha az sansürlü bir versiyonuna erişebileceklerini ve bu versiyonun erotik içerikler içereceğini açıkladı.

Sam Altman duyurdu! ChatGPT için çok konuşulacak 'erotik içerik' kararı
Enes Çırtlık

OpenAI, yapay zekâ sohbet botu ChatGPT için önemli bir politika değişikliğine hazırlanıyor. Şirket, kullanıcı güvenliği ve etik sınırlar konusundaki titiz yaklaşımıyla bilinirken, görünüşe göre şimdi daha özgür bir deneyim sunmayı hedefliyor. İşte detaylar...

CHATGPT İÇİN EROTİK İÇERİK KARARI

OpenAI CEO’su Sam Altman, yetişkin kullanıcıların yakında daha az sansürlü bir ChatGPT sürümüne erişebileceğini ve bu sürümde erotik içeriklerin de yer alacağını duyurdu.

Altman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Aralık ayında yaş doğrulama sistemimizi daha kapsamlı şekilde devreye alırken, ‘yetişkin kullanıcıları yetişkin gibi davranarak ele alma’ ilkemiz doğrultusunda, doğrulanmış yetişkinler için erotik içerik gibi daha fazlasına izin vereceğiz,” ifadelerini kullandı.

Hangi tür içeriklerin “izin verilen erotik materyal” kapsamına gireceği henüz netleşmemiş olsa da, bu adım OpenAI’nin geçmişte çoğu bağlamda yasakladığı bir alanda önemli bir politika değişikliğine işaret ediyor.

Sam Altman duyurdu! ChatGPT için çok konuşulacak ‘erotik içerik’ kararı 1

O KISITLAMALAR GEVŞETİLECEK

Ayrıca Altman, akıl sağlığı sorunlarına karşı dikkatli olmak için ChatGPT'yi oldukça kısıtlayıcı hale getirdiklerini, bunun, akıl sağlığı sorunu olmayan birçok kullanıcı için daha az kullanışlı/keyifli hale getirdiğinin farkında olduklarını belirterek, “Artık ciddi ruh sağlığı sorunlarını hafifletebildiğimize ve yeni araçlara sahip olduğumuza göre, çoğu durumda bu kısıtlamaları güvenli biçimde gevşetebileceğiz,” dedi.

Altman’ın bahsettiği bu “yeni araçlar”, geçen ay kullanıma sunulan güvenlik özellikleri ve ebeveyn denetimlerine işaret ediyor. CNBC'de yer alan habere göre, bu önlemler, sohbet robotunun genç kullanıcılar üzerindeki etkilerine dair artan endişeleri gidermeyi amaçlıyordu.

Buna paralel olarak, çocuklara yönelik koruma mekanizmaları genişletilirken, yetişkinler için daha serbest bir yaklaşımın benimseneceği anlaşılıyor.

İşte Altman'ın paylaşımının tamamı:

"Akıl sağlığı sorunlarına karşı dikkatli olmak için ChatGPT'yi oldukça kısıtlayıcı hale getirdik. Bunun, akıl sağlığı sorunu olmayan birçok kullanıcı için daha az kullanışlı/keyifli hale getirdiğinin farkındayız, ancak sorunun ciddiyetini göz önünde bulundurarak bunu doğru yapmak istedik.

Artık ciddi ruh sağlığı sorunlarını hafifletebildiğimize ve yeni araçlara sahip olduğumuza göre, çoğu durumda kısıtlamaları güvenli bir şekilde gevşetebileceğiz.

Birkaç hafta içinde, insanların 4o'ta beğendikleri gibi davranan bir kişiliğe sahip olmalarını sağlayan yeni bir ChatGPT sürümü yayınlamayı planlıyoruz (umarız daha iyi olur!). ChatGPT'nizin çok insansı bir şekilde yanıt vermesini, bir sürü emoji kullanmasını veya bir arkadaş gibi davranmasını istiyorsanız, ChatGPT bunu yapacaktır (ama yalnızca siz istiyorsanız, kullanım oranını en üst düzeye çıkarmak için değil).

Aralık ayında, yaş sınırlamasını daha kapsamlı bir şekilde uygulamaya koyduğumuzda ve "yetişkin kullanıcılara yetişkin gibi davran" ilkemizin bir parçası olarak, doğrulanmış yetişkinlere yönelik erotik içerikler gibi daha da fazlasına izin vereceğiz."

yapay zeka Cinsellik OpenAI ChatGPT
