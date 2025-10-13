HABER

Sürpriz keşif: ChatGPT'ye sosyal medya platformlarındaki özellik geliyor!

ChatGPT’nin Android beta sürümünde Direkt Mesaj (DM) özelliği keşfedildi. ChatGPT DM özelliği sayesinde kullanıcıların, tıpkı sosyal medya platformlarında olduğu gibi birbirleriyle etkileşime geçebilecekleri söyleniyor.

Enes Çırtlık

Yapay zeka tabanlı sohbet botu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI, eğer iddialar doğruysa yapay zekâ destekli uygulamasına kullanıcılar arasında doğrudan iletişim kurmayı mümkün kılacak yeni bir özellik eklemeye hazırlanıyor: Direkt Mesaj (DM) özelliği.

OPENAI'DAN CHATGPT'YE DM ÖZELLİĞİ

ChatGPT’nin Android beta sürümünde Direkt Mesaj (DM) özelliği bulundu. Mint'ta yer alan habere göre, geliştirici Tibor Blaho tarafından keşfedilen bu özelliğin, OpenAI’nin iPhone’daki Sora uygulamasında zaten bulunan DM sistemine benzer olduğu ifade ediliyor.

Sürpriz keşif: ChatGPT ye sosyal medya platformlarındaki özellik geliyor! 1

Kullanıcıların ChatGPT DM özelliği ile birlikte fikir alışverişi yapabilecekleri, planlama yapabilecekleri, soru sorabilecekleri, araştırma yapabilecekleri, görsel oluşturabilecekleri ve grup sohbetleri oluşturabilecekleri söyleniyor. Ancak iddiaya göre, gizliliği korumak adına, konuşmadaki hiçbir kullanıcının diğerinin kişisel ChatGPT hafızasına erişimi olmayacak.

Ayrıca grup sohbetlerine davet bağlantısı ile katılma seçeneği de olabileceği bildiriliyor. Ancak WhatsApp, Telegram veya Signal’de olduğu gibi yeni özelliğin uçtan uca şifreleme desteği sunup sunmayacağı henüz bilinmiyor.

CHATGPT 'SÜPER UYGULAMA' YA MI DÖNÜŞÜYOR?

Son günlerde OpenAI’nin ChatGPT’yi her şeyi kapsayan bir tür "süper uygulamaya” dönüştürme hedefi olduğu ve bu hedefin giderek daha net hale geldiği iddia edilmişti.

Sürpriz keşif: ChatGPT ye sosyal medya platformlarındaki özellik geliyor! 2

Bu ayın başında ise şirket, geliştiricilerin ChatGPT içinde çalışan özel yapay zekâ uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyan “Apps SDK” platformunu duyurmuştu. Bu hamle, OpenAI’ı doğrudan App Store ve Google Play Store’a rakip konuma getirmişti.

Ayrıca OpenAI’ın, kullanıcılar adına web sitelerinde gezinebilme, arayüzlerle etkileşime geçme ve bilgi toplama gibi otonom eylemler gerçekleştirebilen bir ChatGPT Agent özelliği de bulunuyor.

Şirket, ChatGPT’ye Direkt Mesaj (DM) ve Grup Sohbeti özelliği ekleyerek ise uygulamayı sosyal medya yönünde genişletmeye hazırlanıyor olabilir.

