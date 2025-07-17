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Şam saldırısı sonrası Netanyahu'dan çarpıcı ifadeler! 'İzin vermeyeceğiz' diyerek açıkladı

İsrail Orta Doğu'daki zulümlerine hız kesmeden devam ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu, Suriye'nin Şam'a düzenlediği hava saldırısına ilişkin dikkat çeken ifadelerde bulundu. Netanyahu açıklamasında, "Suriye’nin güneyine askerlerin inmesine izin vermeyeceğiz, Dürzilerin Cebel Dürzi’de zarar görmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Şam saldırısı sonrası Netanyahu'dan çarpıcı ifadeler! 'İzin vermeyeceğiz' diyerek açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suriye’ye düzenlenen saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail’in Suriye’deki politikasına ilişkin konuşan Netanyahu, "Size Suriye'de ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı güncellemek istiyorum. Açık bir politika belirledik: Şam’ın güneyindeki bölgenin, Golan’dan Dürzi Dağları bölgesine kadar, askerden arındırılması bir çizgidir. İkinci çizgi ise kardeşlerimizin kardeşlerini, Dürzileri Dürzi Dağları’nda korumaktır" dedi.

Şam saldırısı sonrası Netanyahu dan çarpıcı ifadeler! İzin vermeyeceğiz diyerek açıkladı 1

"HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDEMEZDİK"

Belirttiği kırmızı çizgilerin Suriye hükümeti tarafından ihlal edildiğini belirten Netanyahu, "Şam’ın güneyine bir ordu göndermiştir, askerden arındırılması gereken bölgeye girmiştir ve Dürzileri katletmeye başlamıştır. Bunu hiçbir şekilde kabul edemezdik. Bu nedenle, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) harekete geçmesini ve güçle harekete geçmesini talimat verdim" dedi.

"ATEŞKES, GÜÇ KULLANILARAK ELDE EDİLDİ"

Suriye ordusuna ait zırhlı araçları ve Şam’da Genelkurmay Başkanlığı'na saldırı düzenlediklerini belirten Binyamin Netanyahu, "Bu güçlendirilen eylem sonucunda bir ateşkes sağlandı ve Suriye güçleri Şam’a geri çekildi. Bu önemli bir gelişmedir. Bu ateşkes, güç kullanılarak elde edildi. Taleplerle, yakarmalarla değil, güçle elde edildi. Biz gücümüzle yedi cephede barış, sessizlik, güvenlik elde ediyoruz. Bu aynı zamanda politikamızın devamı olacak. Suriye’nin güneyine askerlerin inmesine izin vermeyeceğiz, Dürzilerin Cebel Dürzi’de zarar görmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Şam saldırısı sonrası Netanyahu dan çarpıcı ifadeler! İzin vermeyeceğiz diyerek açıkladı 2

"DÜRZİLERİN LİDERİ BANA ULAŞTI"

İsrail’deki Dürzilerin lideri Şeyh Muwafak Tarif’in kendisine ulaştığını söyleyen Netanyahu, "Bana şu şeyi söyledi: ‘Soğuk savaş sırasında, siz Yahudiler öldürülürken yardım çağrısı yaptınız, ama kimse gelmedi. Bugünse biz Dürziler öldürülüyoruz, ve biz İsrail devletinden yardım çağrısı yapıyoruz’ Ve ben de haklı olduğunu söyledim. Hareket ettik ve gerektiği şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Orta Doğu netanyahu
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