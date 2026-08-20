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Saman balyalarında çıkan yangın eve sıçradı

Eskişehir’de saman balyaların alev alması sonucu çıkan ve yakınındaki eve sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alınan söndürüldü. Olayla can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Saman balyalarında çıkan yangın eve sıçradı

Edinilen bilgiye göre, Akpınar Mahallesi’nde bir müstakil evin yakınında bulunan saman balyalarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yanındaki eve sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olayda evde ve balyalarda maddi hasar oluştu. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
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