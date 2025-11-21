HABER

Saman balyalarının yüklü olduğu tır yan yattı

Daha önce ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazanın yaşandığı Adıyaman Gölbaşı karayolu Börgenek Rampası virajında saman balyalarının yüklü olduğu tır yan yattı.Birçok kazanın meydana geldiği Börgenek rampası virajında yine bir kaza yaşandı.

Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan Halil Agat yönetimindeki tır sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Yaşanan kaza güvenlik kameralarına yansıdı. Tır üzerindeki saman balyaları yola ve yakınındaki petrol istasyonunun içerisine saçıldı.

Kaynak: İHA

Adıyaman
