Şamil Tayyar'dan Can Holding operasyonu hakkında dikkat çeken çıkış! "Önlemek isteyenler oldu ama..."

Türkiye güne Can Holding'e yönelik "suç örgütü kurmak", "kaçakçılık", "dolandırıcılık", "kara para aklama" suçlarından soruşturma haberiyle uyandı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Habertürk ve Show TV'nin de yer aldığı 121 şirkete kayyum atandı.

DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ: "ÖNLEMEK İSTEYENLER OLDU AMA GÜÇLERİ YETMEDİ"

AK Partili Şamil Tayyar'dan da konuya ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Can Holding’e bağlı Show TV, Habertürk ve Bloomberg dahil 121 şirkete el kondu.

Holding, 254 milyon liralık suç gelirini aklamak, 88 milyar liralık kaynağı belirsiz geliri kullanmakla suçlanıyor.

Suç örgütü kurmak, dolandırıcılık, kaçakçılık ve kara para aklama iddiasıyla patronlar dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Operasyonu önlemek için son günlerde kendini paralayan çok kişi oldu, güçleri yetmedi.

Örgüt üyelerinin ‘yargının tanrısı’ diye tanımladıkları dostlarının gücü de kifayetsiz kaldı.

"YENİ SÜRPRİZLERE AÇIK, CESURCA BİR OPERASYON"

‘Ağabey’ dedikleri Kenan Tekdağ’ın gözaltına alınması, tutuklu avukat Rezan Epözdemir’in bile gardını düşürdü.

‘Beni kurtarın yoksa konuşurum’ dercesine aba altından sopa gösterdiği sosyal medya paylaşımını kaldırdı.

Velhasıl, yeni sürprizlere açık, cesurca, büyük bir operasyon.

İzleyelim."