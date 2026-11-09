Şamil Tayyar'dan fon çıkışı! 'Kozmik odaya girildi' diyerek iki ismi işaret etti

Fon soruşturması Türkiye gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Hafta sonu yine üst düzey tutuklanmalar yaşandı. Sayı giderek artıyor. Operasyon günden güne daha merak edilen bir hal alırken Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde iki ismin daha görevden almalarla birlikte operasyona dahil edileceğini vurguladı. İsim vermeyen Tayyar, "Cumhurbaşkanımız, fonda haksız kazanç sağlamış ve görevini yapmamış kim varsa hepsinin tasfiyesine hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde;

Fon Operasyonu üzerine.

Veriler sürekli değişiyor, an itibarıyla 433 şüpheliden 112’si tutuklu, 470 kişi ve şirkete malvarlığı tedbiri kondu, gönüllü iade miktarı 30 milyar lirayı buldu.

Eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutukluluğu önemli bir eşikti, aşıldı.

Sonrasında BDDK, SPK ve Takasbank’ın üst düzey yöneticilerinin sorgusuna başlanması, operasyonun aşamalı olarak derinleştirildiğini, kozmik odaya girildiğini gösteriyor.

Anladığım kadarıyla burada kalmayacak, kamuoyunun çok tartıştığı “iki kritik isim” de başkaları da operasyona eklenecek gibi.

Kanaatim, eş zamanlı görevden almalar da olur.

Cumhurbaşkanımız, fonda haksız kazanç sağlamış ve görevini yapmamış kim varsa hepsinin tasfiyesine hazırlanıyor.

Tam bu aşamada bir önerim var:

Fon operasyonun zamana yayılması, spekülasyonları arttırdığı gibi iktidarın tedavi sürecine geçişini de zorlaştırıyor.

Kim alınacaksa, kim sorgulanacaksa bir an evvel tamamlanmalı, soruşturmanın çerçevesi belirlenmeli ve yargı süreci hızlandırılmalıdır.

İktidar ise yaraları sarmalı, sistemin açıklarını gidermeli ve yeniden güven inşa etmelidir.

Emeklilik, asgari ücret, istihdam gibi temel sorunlara odaklanma imkanı olmalıdır.

Ve Türkiye, hızlı şekilde fon sarmalından güçlenerek çıkmalıdır.