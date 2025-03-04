Şamil Tayyar’dan ‘sürpriz’ Erdoğan çıkışı: ‘İftar açmaya Şam’a gidebilir’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 'Erdoğan Şam'a gidecek mi' sorusunun cevabı merak konusu oldu.

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan gazeteci yazar Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ziyareti iddialarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tayyar "Ramazan ayı içerisinde cumhurbaşkanımız sürpriz yapabilir. Bir bakarsanız iftarı Şam’da açmak isteyebilir. Bunu bilgi olarak söylemiyorum ama böyle bir ihtimale dikkat çekmek istiyorum" dedi.

Başkent Şam'daki Emevi Camii'nde yenileme çalışmaları kapsamında Gaziantep'te üretilip Türkiye tarafından tahsis edilen halılar serildi. Bordo renkteki halıları Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmişti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır