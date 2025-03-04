HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şamil Tayyar’dan ‘sürpriz’ Erdoğan çıkışı: ‘İftar açmaya Şam’a gidebilir’

Şamil Tayyar’dan ‘sürpriz’ Erdoğan çıkışı: ‘İftar açmaya Şam’a gidebilir’

04.03.2025 08:28
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olası Suriye ziyareti ile ilgili Şamil Tayyar’dan dikkat çeken bir iddia geldi. Tayyar katıldığı bir canlı yayında yaptığı açıklamasında “Erdoğan sürpriz yapabilir, iftar açmaya Şam’a gidebilir” ifadelerini kullandı.

Şamil Tayyar’dan ‘sürpriz’ Erdoğan çıkışı: ‘İftar açmaya Şam’a gidebilir’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Şam ziyareti sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'nın Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin ardından 'Erdoğan Şam'a gidecek mi' sorusunun cevabı merak konusu oldu.

TGRT Haber’de yayınlanan Medya Kritik programına konuk olan gazeteci yazar Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye ziyareti iddialarına yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Tayyar "Ramazan ayı içerisinde cumhurbaşkanımız sürpriz yapabilir. Bir bakarsanız iftarı Şam’da açmak isteyebilir. Bunu bilgi olarak söylemiyorum ama böyle bir ihtimale dikkat çekmek istiyorum" dedi.

2

Başkent Şam'daki Emevi Camii'nde yenileme çalışmaları kapsamında Gaziantep'te üretilip Türkiye tarafından tahsis edilen halılar serildi. Bordo renkteki halıları Cumhurbaşkanı Erdoğan seçmişti.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Çorum'da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 2 yaralıÇorum'da akrabalar arasındaki kavgada kan aktı: 2 yaralı
Farklı inançlar Ramazanda bir arada...Farklı inançlar Ramazanda bir arada...
Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar Şam ak parti erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkardı

Trump, Çin'e yönelik gümrük vergisi oranını yüzde 20'ye çıkardı

Ameliyat olan eşine özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

Ameliyat olan eşine özel izinle refakat etti! İşte Selahattin Demirtaş'ın hastaneden fotoğrafı

16 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş sokak ortasında öldürüldü

16 ve 17 yaşlarındaki iki kardeş sokak ortasında öldürüldü

Türkiye yüzde 20 daha pahalı kaldı! Yurt dışına yöneldiler

Türkiye yüzde 20 daha pahalı kaldı! Yurt dışına yöneldiler

Süreçle ilgili çok konuşulacak sözler! "Tümüyle fırsatçılık"

Süreçle ilgili çok konuşulacak sözler! "Tümüyle fırsatçılık"

ABD, Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

ABD, Ukrayna'ya yaptığı tüm silah yardımlarını durdurdu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.