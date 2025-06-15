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'Şampanya' kavgasında kan aktı! Korumasının silahını alıp kurşun yağdırdı... Bulgaristan sınırında yakalandılar

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Melih Kadir Yılmaz

Beşiktaş'ta bulunan bir otelde eğlenen Abdülkadir D. (31) ve Bahtiyar K. (32), yan masadaki Yakup D. (31) tarafından patlatılan şampanya üstlerine sıçrayınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Yakup D.‘nin kuzeni Anıl K. (35) silahla ateş açtı. Olayda Bahtiyar K.‘yi ayağından, Anıl K.’nin kardeşi Alper K. de (32) yanlışlıkla baldırından yaralandı. Olay anı güvenlik ve cep telefonu kameralarına yansıdı. İşte detaylar...

Olay, dün saat 01.30 sıralarında Vişnezade Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otelin teras katındaki bara müşteri olarak gelen Abdülkadir D. ve Bahtiyar K. eğlenmeye başladı. Yine aynı bara gelen yan masadaki Anıl K., kardeşi Alper K. ve kuzenleri Yakup D. ise masaya şampanya söyledi.

KORUMASININ SİLAHINI ALIP MASADAKİLERE ATEŞ AÇTI

Garsonun siparişi getirmesinin ardından Yakup D. masada şampanyayı patlattı. Ancak içki yan masadaki Abdülkadir D. ve Bahtiyar K.’nın üstüne sıçradı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında koruması Osman B.’nin silahını alan Anıl K., yan masadakilere ateş açtı.

2 KİŞİ YARALANDI

Olayda Bahtiyar K. ayağından ve Anıl K.’nin kardeşi Alper K. ise baldırından yaralandı. İşletmenin camına 4 adet kurşun çekirdeği isabet ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı Bahtiyar K. ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

OTELDEN KAÇTILAR

Anıl K., yaralı kardeşi Alper K., kuzenleri Yakup D. ve koruma Osman B., ise araçlarıyla otelden ayrıldı. Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kameralarına yansıdı.

POLİS ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otelin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda otele silahın koruma Osman B. tarafından sokulduğu tespit edildi. Olaya karışan ve adresine baskın yapılan Alper K. polis tarafından yaralı halde yakalandı. Alper K. ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

BULGARİSTAN SINIRINDA YAKALANDILAR

Çalışmalarına devam eden Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Anıl K. ve kuzeni Yakup D.’nin araçla Edirne’deki Kapıkule Sınır Kapısına doğru gittiklerini tespit etti. Şüphelilerin peşine düşen polis, Bulgaristan’a geçiş yapacakları sırada Anıl K. ve Yakup D.‘yi yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Diğer yandan koruma Osman B. de olayda kullanılan ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 şüphelinin alınan ifadelerinde, şampanya patlattıktan sonra yan masada oturanlarla aralarında tartışma yaşandığı ardından da kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Anıl K.'nin poliste daha önceden 8 suç kaydı olduğu belirlenirken, işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, 'Ateşli silahlar kanuna muhalefet', 'Kasten yaralama', 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan otel beşiktaş
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