Samsun 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 14°C arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 12 km/saat civarında esmesi öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:39'dur. Gün batımı saati ise 17:05 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde beliren bir hava değişikliği yok. 2 Aralık Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8°C ile 16°C arasında olacak. 4 Aralık Perşembe günü artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü bulutlu havanın ardından güzel bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar yine 12°C ile 19°C arasında olacak.

Bu dönemde özellikle 1 Aralık'ta beklenen şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olmak önemli. Açık alanlarda bulunmanız gerekiyorsa su geçirmez giysiler giyinmelisiniz. Ayrıca uygun ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Sokaklarda birikintiler oluşabilecektir. Bu nedenle su birikintilerinden uzak durmalısınız. Araç kullanırken hız limitlerine uymak da güvenliğiniz açısından önemlidir. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı esnek tutun. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmeyin.