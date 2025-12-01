HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 1 Aralık 2025'te beklenen şiddetli sağanak yağışlar, önümüzdeki günlerde önemli hava değişikliklerine işaret ediyor. Sıcaklıklar 6°C ila 14°C arasında seyredecek. 2 Aralık'ta güneşli bir hava bekleniyor, ardından 3 ve 4 Aralık'ta kısmen güneşli havalar sürecek. 5 Aralık'ta güneşli geçecek gün, 6 ve 7 Aralık'ta bulutlu havasıyla devam edecek. Açık alanlarda dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Samsun 01 Aralık Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Ufuk Dağ

Samsun'da 1 Aralık 2025 Pazartesi günü şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. Gün boyunca sıcaklık 6°C ile 14°C arasında olacak. Nem oranı yüksek kalacak. Rüzgar hızı ise 12 km/saat civarında esmesi öngörülüyor. Gün doğumu saati 07:39'dur. Gün batımı saati ise 17:05 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde beliren bir hava değişikliği yok. 2 Aralık Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava etkili olacak. Sıcaklıklar 9°C ile 15°C arasında seyredecek. 3 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 8°C ile 16°C arasında olacak. 4 Aralık Perşembe günü artan bulutlarla birlikte sıcaklıklar 8°C ile 15°C arasında değişecek. 5 Aralık Cuma günü güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 10°C ile 17°C arasında olacak. 6 Aralık Cumartesi günü bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında seyredecek. 7 Aralık Pazar günü bulutlu havanın ardından güzel bir gün bekleniyor. Sıcaklıklar yine 12°C ile 19°C arasında olacak.

Bu dönemde özellikle 1 Aralık'ta beklenen şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle dikkatli olmak önemli. Açık alanlarda bulunmanız gerekiyorsa su geçirmez giysiler giyinmelisiniz. Ayrıca uygun ayakkabılar tercih etmek faydalı olacaktır. Sokaklarda birikintiler oluşabilecektir. Bu nedenle su birikintilerinden uzak durmalısınız. Araç kullanırken hız limitlerine uymak da güvenliğiniz açısından önemlidir. Hava koşullarının ani değişebileceğini unutmamalısınız. Planlarınızı esnek tutun. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Masaj salonunda fuhşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu kadın gizli bölmeden çıktıMasaj salonunda fuhşa sürüklenen 9 yabancı uyruklu kadın gizli bölmeden çıktı
Eski futbolcu diye bilinirken IŞİD üyeliğinden tutuklandı! Yeşil sahalardan Ebu Hanzala destekçiliğine...Eski futbolcu diye bilinirken IŞİD üyeliğinden tutuklandı! Yeşil sahalardan Ebu Hanzala destekçiliğine...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.