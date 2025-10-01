HABER

Samsun 01 Ekim Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü hava durumu, zaman zaman yağmur ve çisenti şeklinde olacak.

Gündüz en yüksek sıcaklık 19°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 14°C civarında seyredecek. Nem oranı %72 civarındadır. Rüzgar hızı 13.3 km/saat olarak tahmin edilmektedir.

Perşembe günü hava biraz daha ısınacak. Hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 20°C ile 13°C arasında değişiklik gösterecek. Cuma ve Cumartesi günleri ise hava güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C, gece ise 16°C civarında seyredecek.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak dışarı çıkarken önlem almak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Uygun ayakkabılar giymek de faydalı olacaktır. Sahilde rüzgarın etkisiyle dalgaların yüksekliği artabilir. Denize girmeyi planlayanların dikkatli olması önemlidir. Güneşli günlerde güneş koruyucu ürünler kullanmak gerekir. Cilt sağlığınızı korumak için bu önlem faydalı olacaktır.

