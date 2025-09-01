Samsun 01 Eylül Pazartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 1 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu, gündüz saatlerinde 27°C, gece saatlerinde ise 21°C civarında olacak. Gün boyunca havanın zaman zaman bulutlu, zaman zaman ise güneşli olması bekleniyor. Rüzgar batıdan, saatte 13 km hızla esecek.

2 Eylül Salı günü, gündüz sıcaklığı 26°C, gece sıcaklığı 20°C olacak. Hava bulutlu ve güneşli bir seyir izleyecek. 3 Eylül Çarşamba günü ise sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25°C, gece sıcaklığı 20°C olacak.

Eylül ayı boyunca Samsun'da hava sıcaklıkları genellikle 23°C ile 29°C arasında değişecek. Yağışlı günlerin sayısı artacak. Özellikle ayın ortalarından itibaren yağmurlu günlerin sıklaşması bekleniyor.

Bu dönemde uygun giyinmek önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez ayakkabılar ve şemsiyeler kullanmak faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak, hava durumunu düzenli olarak takip etmek, günlük planlamalarınızı daha sağlıklı yapmanıza yardımcı olacaktır.