Samsun 02 Aralık Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 2 Aralık 2025 Salı günü hava durumu hafif yağmurlu ve serin olarak beklenmektedir. Sıcaklıkların 4°C ile 15°C arasında olması öngörülmektedir. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgarın hafif esmesi tahmin edilmektedir. Bu koşullar, sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissini artıracaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha ılıman bir seyir izleyecektir. 3 Aralık Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava beklenmektedir. 4 Aralık Perşembe günü bol güneş ışığı olacak. 5 Aralık Cuma günü ise tamamen güneşli bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar 7°C ile 16°C arasında değişecek. Nem oranı düşecek, rüzgar hafif kalacaktır. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunacaktır.

Hava koşullarına bağlı olarak, 2 Aralık'taki serin ve yağmurlu gün için uygun giyim tercihleri yapılmalıdır. Su geçirmez ayakkabılar ve su geçirmez bir mont edinilmelidir. Bu, ıslanmaktan korunmaya yardımcı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, solunum yolu rahatsızlıklarına karşı dikkatli olunmalıdır. Gerekirse koruyucu maskeler kullanılmalıdır. Rüzgarın hafif olacağı günlerde, açık hava etkinlikleri için uygun kıyafetler seçilmelidir.