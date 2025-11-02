HABER

Samsun 02 Kasım Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli, ılıman ve yağışsız olacak. Gündüz sıcaklığın 18°C, gece sıcaklığının ise 10°C civarında olması bekleniyor. Hava koşulları hafif rüzgar ve yüksek nem oranıyla birlikte kendini gösterecek. Sabah ve akşam serinlik hissedilebilir. Bu nedenle kat kat giyinmek, güneşten korunmak ve yeterli su tüketmek önemli. Hava durumunu düzenli takip etmek, sürprizlere karşı hazırlıklı olmanıza yardımcı olacak.

Samsun'da 2 Kasım 2025 Pazar günü hava durumu genellikle güneşli ve ılıman olacak. Gündüz hava sıcaklığının 18°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklık 10°C civarında olacak. Nem oranı %96 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 2.5 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:08. Gün batımı ise 17:30 olarak hesaplanmıştır.

3 Kasım Pazartesi günü hava sıcaklığının 19°C olması bekleniyor. 4 Kasım Salı günü sıcaklığın 20°C civarında olması öngörülüyor. Bu dönemde hava koşulları ılıman ve yağışsız olacak.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam serinlik hissedilebilir. Kat kat giyinmek ve hafif bir mont taşımak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınları sıcaklıkları artıracak. Güneşten korunmak için şapka veya güneş gözlüğü kullanmak gerekir. Cilt koruyucu ürünler sürmek de önemlidir.

Nem oranının yüksek olması terlemeye neden olabilir. Gün boyunca yeterli miktarda su içmeye dikkat edilmelidir. Rüzgar hızının düşük olması açık hava etkinlikleri için uygundur. Ancak ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı koruyacaktır.

