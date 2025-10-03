HABER

Samsun 03 Ekim Cuma hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 03 Ekim Cuma hava durumu güneşli olacak. İşte detaylar...

Samsun'da 3 Ekim 2025 Cuma günü hava durumu oldukça güzel. Güneş ışığı bol olacak. Sıcaklık 24°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 17°C ile 24°C arasında değişecek. Rüzgar hafif esiyor. Hızı saatte yaklaşık 16 km olarak bekleniyor. Nem oranı ise %66 seviyesinde seyredecek. Dışarıda vakit geçirmek isteyenler için uygun koşullar mevcut.

Cumartesi günü de hava durumu benzer şekilde açık ve güneşli olacak. Sıcaklıkların 16°C ile 26°C arasında değişmesi öngörülüyor. Pazar günü ise yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 22°C arasında olacağı tahmin ediliyor. Pazartesi ve Salı günleri yer yer sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklık 15°C ile 22°C arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde yağışların artması bekleniyor. Dışarıda vakit geçireceklerin uygun kıyafetler seçmesi önemli. Yağmura karşı hazırlıklı olmaları gerekecek. Ayrıca, yağış zeminleri kayganlaştırabilir. Yürüyüş yaparken veya araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın hızlanmasıyla nesnelerin uçma ihtimali artacak. Açık alanlarda bulunanlar dikkatli olmalıdır.

Hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek faydalıdır. Planları buna göre esnek hale getirmek akıllıca olacaktır.

