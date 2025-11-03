HABER

Samsun 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 3 Kasım Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli. Gündüz sıcaklık 18°C civarında gerçekleşiyor. Nem oranı yüzde 56 olarak ölçülüyor. Rüzgar, doğu yönünden saatte 6 km hızda esecek. Ancak önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklik yaşanacak. 4 Kasım'da kapalı bir hava bekleniyor. Çarşamba ve Perşembe günü ise hafif yağmur ihtimali var. Dışarı çıkarken uygun kıyafetler ve şemsiye almak önemli.

Samsun 03 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 3 Kasım Pazartesi günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 18°C civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı %56. Rüzgar doğu yönünden saatte yaklaşık 6 km hızında esiyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirecekler için rahat bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında hafif değişiklikler öngörülüyor. 4 Kasım Salı günü hava kapalı olacak. Sıcaklıklar 18°C ile 13°C arasında değişecek. 5 Kasım Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklar 18°C ile 14°C arasında olacak. 6 Kasım Perşembe günü de hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 14°C arasında seyredecek. Çarşamba ve Perşembe günleri dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Hava koşullarına göre plan yaparken uygun kıyafetler giymek önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken şemsiye bulundurmak gerekir. Rüzgarlı günlerde açık alanlarda dikkatli olunması önerilir. Mümkünse rüzgarın etkisini azaltacak bölgelerde vakit geçirin. Sahilde vakit geçirecekler için deniz koşullarını kontrol etmek önemlidir. Güvenli bölgelerde yüzmek de büyük önem taşır.

hava durumu Samsun
