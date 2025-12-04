Samsun 04 Aralık Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 4 Aralık 2025 Perşembe günü hava durumu tahmin ediliyor. Hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Gün boyunca sıcaklık en düşük 9°C, en yüksek 17°C civarında olacak. Rüzgar güney yönlerden hafif esecek. Hızı saatte yaklaşık 1.76 km olması bekleniyor. Nem oranı ise %58 civarında seyredecek.

Hafta sonu hava koşullarında değişiklikler olacağı öngörülüyor. 5 Aralık Cuma günü hava kapalı olacak. Sıcaklık en yüksek 18°C, en düşük 11°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgarın güney yönlerden saatte yaklaşık 3.59 km hızında esmesi bekleniyor. 6 Aralık Cumartesi günü hafif yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklık yine en yüksek 18°C, en düşük 13°C olması öngörülüyor. Rüzgarın hızı saatte yaklaşık 4.38 km olacak. 7 Aralık Pazar günü hava kapalı kalacak. Sıcaklık en yüksek 17°C, en düşük 13°C olarak tahmin ediliyor. Rüzgar güney yönlerden saatte yaklaşık 2.62 km hızında esecek.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı bazı önlemler almak faydalı olacak. Hafta sonu beklenen hafif yağmur için yanınızda şemsiye bulundurmak önemlidir. Hava sıcaklıklarında değişiklikler yaşanabilir. Vücudunuzu korumak için kat kat giyinmek iyi bir fikirdir. Ayrıca, gerektiğinde sıcak içecekler tüketmek de sağlığınıza yardımcı olacaktır. Rüzgarın hızının artabileceği günlerde dikkatli olmak gerekiyor. Açık alanlarda rüzgarın etkisiyle devrilebilecek nesnelerden uzak durmalısınız. Son olarak, hava koşullarını düzenli takip etmek önem taşır. Planlarınızı güncel hava durumuna göre yapmanızda yarar vardır.