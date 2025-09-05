HABER

Samsun 05 Eylül Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak.

Hazar Gönüllü

Samsun'da 5 Eylül 2025 Cuma günü hava durumu genellikle güneşli ve sıcak olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının 29°C civarında, gece ise 19°C civarında olması bekleniyor. Bu sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyredecek. Cumartesi günü hava sıcaklığının 29°C, Pazar günü ise 28°C civarında olması tahmin ediliyor. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının genel olarak güneşli ve sıcak geçmesi öngörülüyor.

Sıcak hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Gölgelik alanlarda dinlenmek, bol su tüketmek ve hafif kıyafetler giymek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında, mümkünse dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalıdır.

Samsun'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmemektedir. Bu nedenle, açık hava etkinlikleri planlayanlar için uygun bir dönemdir. Hava sıcaklıklarının yüksek olacağı göz önüne alındığında, güneşten korunmak için şapka, güneş gözlüğü ve güneş kremi kullanımı önerilir. Sıcak havalarda araçların içinde uzun süre kalmaktan kaçınmak ve araçların içini serin tutmak da önemlidir.

Samsun'da 5 Eylül 2025 Cuma günü ve sonraki günlerde hava koşulları genellikle güneşli ve sıcak olacak. Bu dönemde, sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri alarak açık hava etkinliklerini keyifle gerçekleştirebilirsiniz.

hava durumu Samsun
