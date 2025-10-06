HABER

Samsun 06 Ekim Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak.

Doğukan Akbayır

Samsun'da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık yaklaşık 23°C civarında tahmin edilmektedir. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 23°C arasında değişecek. Nem oranı %75 seviyesinde. Rüzgar hızı 4.1 km/h olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 06:37, gün batımı ise 18:09’dur.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler yaşanacak. 7 Ekim Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 15°C ile 21°C arasında seyredecek. 8 Ekim Çarşamba günü yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 26°C arasında olacak. 9 Ekim Perşembe günü yer yer sağanaklar görülecek. Sıcaklıklar 15°C ile 22°C arasında değişecek. 10 Ekim Cuma günü ise hava çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklıklar 14°C ile 20°C arasında ölçülecek.

Bu dönemde hava koşularındaki değişikliklere hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağmurlu günlerde su geçirmez giysiler giymek önemlidir. Uygun ayakkabılar ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıkların düştüğü günlerde kat kat giyinmek vücut ısısını korumanıza destek sağlar. Hava koşullarına göre plan yaparak yağmurlu günlerde açık hava etkinliklerini ertelemek önerilir. Kapalı alanlarda vakit geçirmek daha sağlıklı bir seçenek olacaktır.

