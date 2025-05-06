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Samsun 06 Mayıs Salı hava durumu! Samsun'da bugün hava durumu nasıl olacak?

Samsun 06 Mayıs Salı hava durumu açıklandı. Samsun'da hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir.

Samsun 06 Mayıs Salı hava durumu! Samsun'da bugün hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 6 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz sıcaklıkları 20°C civarında, gece sıcaklıkları ise 14°C civarında olacaktır. Bu sıcaklıklar, mevsim normallerine yakındır. Genel olarak ılıman bir hava koşulunu işaret etmektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler beklenmektedir. 7 Mayıs Çarşamba günü, yüksek bulutlar arasında güneşin görülmesi tahmin edilmektedir. Gündüz sıcaklıkları 22°C, gece sıcaklıkları ise 16°C olacaktır. 8 Mayıs Perşembe günü, bölgede gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 21°C, gece sıcaklıkları ise 13°C'ye düşecektir. 9 Mayıs Cuma günü, kısmen güneşli hava beklenmektedir. Gündüz sıcaklıkları 23°C, gece sıcaklıkları ise 12°C civarında olacaktır. 10 Mayıs Cumartesi günü, artan bulutlarla hava koşullarının daha kapalı hale gelmesi öngörülüyor. Gündüz sıcaklıkları 20°C, gece sıcaklıkları ise 13°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarındaki değişikliklere bağlı olarak, özellikle 8 Mayıs Perşembe günü için hazırlıklı olunması önemlidir. Gök gürültülü sağanak yağışlar, ani su baskınları ve trafik kazaları riskini artırabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez giysiler ve uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Araç kullanırken hız limitlerine uyulmalı ve dikkatli olunmalıdır. 8 Mayıs'taki yağışların özellikle bazı kesimlerde etkili olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu bölgelerde yaşayanların daha dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önerilir.

Genel olarak, önümüzdeki günlerde Samsun'da hava koşulları ılıman ve değişken olacaktır. Bu nedenle, hava durumunu düzenli olarak takip etmek faydalıdır. Planlamalarınızı buna göre yapmak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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