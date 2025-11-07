HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 7 Kasım 2025 Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Gün içinde sıcaklıklar 12°C ile 20°C arasında değişecek. Cumartesi ve Pazar günleri de benzer hava koşulları devam edecek. Yağış olmaması, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sağlayacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde düşük sıcaklıklara dikkat edilmesi gerekecek. Ayrıca rüzgarın yönü ve hızı da değişkenlik gösterebilir.

Samsun 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

Samsun'da 7 Kasım 2025 Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 12°C ile 20°C arasında değişecek. Cumartesi ve Pazar günleri benzer hava koşulları sürecek. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde yağış olmayacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam yaratacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olacağı unutulmamalı. Bu nedenle özellikle sabahları ve akşamları kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde ise hava sıcaklığına uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi planlanıyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için rahatsız edici olmayacaktır. Ancak rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Deniz kenarında vakit geçireceklerin rüzgar durumunu kontrol etmeleri önerilir.

Gün boyunca güneşli hava hakim olacak. Güneşe karşı korunmak da önemlidir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve güneş gözlüğü bulundurmak cilt sağlığı için gereklidir.

Hava koşullarının aniden değişebileceği unutulmamalıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken güncel hava durumu raporlarına dikkat etmek önemlidir. Gerekirse planlarınızı esnek tutmak akıllıca olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Iğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildiIğdır’da sahte alkol operasyonu: 85 litre sahte alkol ve ruhsatsız silah ele geçirildi
Tarih verildi! Üretimi başlıyorTarih verildi! Üretimi başlıyor

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.