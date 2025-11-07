Samsun 07 Kasım Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 7 Kasım 2025 Cuma günü kısmen güneşli bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları 12°C ile 20°C arasında değişecek. Cumartesi ve Pazar günleri benzer hava koşulları sürecek. Sıcaklıklar 12°C ile 19°C arasında seyredecek.

Önümüzdeki günlerde yağış olmayacak. Bu durum, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam yaratacak. Ancak sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşük olacağı unutulmamalı. Bu nedenle özellikle sabahları ve akşamları kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Gün içinde ise hava sıcaklığına uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Rüzgarın hafif ve orta kuvvette esmesi planlanıyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri için rahatsız edici olmayacaktır. Ancak rüzgarın yönü ve hızı zaman zaman değişebilir. Deniz kenarında vakit geçireceklerin rüzgar durumunu kontrol etmeleri önerilir.

Gün boyunca güneşli hava hakim olacak. Güneşe karşı korunmak da önemlidir. Dışarı çıkarken güneş kremi kullanmak, şapka takmak ve güneş gözlüğü bulundurmak cilt sağlığı için gereklidir.

Hava koşullarının aniden değişebileceği unutulmamalıdır. Açık hava etkinlikleri planlarken güncel hava durumu raporlarına dikkat etmek önemlidir. Gerekirse planlarınızı esnek tutmak akıllıca olacaktır.