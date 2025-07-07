Samsun 07 Temmuz 2025 Pazartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 7 Temmuz Pazartesi günü hava durumu, güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının yaklaşık 28°C, gece ise 18°C civarında olması bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 8 Temmuz Salı günü sıcaklık 28°C, 9 Temmuz Çarşamba günü 29°C, 10 Temmuz Perşembe günü ise yine 29°C civarında olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin güneş ışınlarından korunması önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek, güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır. Ayrıca, açık hava etkinliklerini sabah veya akşam serinliğinde planlamak, aşırı ısınmanın önüne geçebilir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Bu, açık hava etkinlikleri için uygun bir dönem sunuyor. Ancak, sıcaklıkların artmasıyla birlikte nem oranının da yükselmesi muhtemeldir. Nemden kaynaklanan rahatsızlıkları önlemek için hafif ve nefes alabilir kıyafetler giymek faydalı olacaktır.

Sıcak havalarda araç kullanırken klima sisteminin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Bu, yolculuk sırasında konforu artırır. Araç içinde yeterli su bulundurmak ve düzenli aralıklarla mola vermek, hem sürücünün hem de yolcuların sağlığı açısından önem taşır.