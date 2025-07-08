Samsun 08 Temmuz Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 8 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu güneşli olacak. Sıcaklık 29°C olarak ölçülecek. Gündüz hava sıcaklığı 29°C, gece ise 19°C civarında gerçekleşecek. Rüzgar kuzeydoğudan esecek ve hızı 12 km/saat olacak. Nem oranı %63 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 9 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 29°C, 10 Temmuz Perşembe günü de 29°C olması bekleniyor. Bu dönemde hava genel olarak güneşli olacak. Yağış ihtimali düşük.

Bu sıcak ve güneşli günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için güneş ışınlarından korunmak önemlidir. Şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ve hafif, sindirimi kolay yiyecekler sağlıklı olacaktır. Spor yaparken veya fiziksel aktivitelerde bulunurken, aşırı sıcaklardan kaçınılması önerilir. Serin saatlerin tercih edilmesi de avantajlıdır. Evde kalanlar içinse serin ortamlar oluşturmak, klima veya vantilatör kullanmak rahat bir ortam sağlar.