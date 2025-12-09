Samsun 09 Aralık Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 9 Aralık 2025 Salı günü hava durumu değişken olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 14°C civarında olacak. Akşamüstü bu sıcaklık 9°C'ye kadar düşecek. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Bu durum hava koşullarını etkileyen faktörler arasında yer alacak.

10 Aralık Çarşamba günü hafif çiseleyen yağmurlar devam edecek. Hava sıcaklıkları 9°C ile 14°C arasında değişkenlik gösterecek. 11 Aralık Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Bu gün hava sıcaklıkları 3°C ile 14°C arasında seyredecek. 12 Aralık Cuma günü ise sıcaklık 3°C ile 8°C arasında olacak. Ayrıca, bu günde sisli hava koşulları hâkim olacak.

Bu dönemde sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşecek. Kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Yağışlı günlerde yolda kayma riski artacak. Araç kullanırken dikkatli olunmalı. Trafik kurallarına özen gösterilmesi gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek önem taşıyor. Planlarınızı yaparken bu bilgileri göz önünde bulundurmalısınız.