Samsun 11 Ekim Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 11 Ekim 2025 Cumartesi günü hava durumu bulutlu ve güneşli olarak öngörülmektedir. Gündüz en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 11°C civarında beklenmektedir. Nem oranı %76'dır. Rüzgar hızı 3.4 km/saat tahmin edilmektedir. Gün doğumu saati 06:44, gün batımı saati 18:03'tür.

12 Ekim Pazar günü yağmur geçişleri beklenmektedir. Sıcaklıklar gündüz 17°C olacak. Gece ise en düşük sıcaklık 12°C civarında olacaktır. Nem oranı yine %76'dır. Rüzgar hızı 3.4 km/saat tahmin edilmektedir. 13 Ekim Pazartesi günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim olacaktır. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C, gece en düşük sıcaklık 12°C olarak öngörülmektedir. 14 Ekim Salı günü benzer hava koşulları devam edecek. Gündüz en yüksek sıcaklık 20°C, gece en düşük sıcaklık 12°C civarında olacaktır.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini unutmamak önemlidir. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Yağmurlu günlerde dışarı çıkarken yanında şemsiye veya su geçirmez kıyafet almak iyi bir fikirdir. Bu, ıslanmaktan korunmanıza yardımcı olur. Sıcaklıklar ılıman seviyelerde seyredecektir. Kat kat giyinmek, ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmanızı sağlar. Nem oranının yüksek olduğu günlerde alerjik reaksiyonlara dikkat edilmelidir. Gerekirse antihistaminik kullanımı önerilmektedir.