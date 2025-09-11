Samsun 11 Eylül Perşembe hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 11 Eylül 2025 Perşembe günü hava durumu, sabah saatlerinde 22°C, gündüz 25°C, akşam 23°C ve gece 21°C civarında olacak. Gün boyunca hava parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu geçecek. Rüzgar, sabah güneybatıdan 11 km/saat, gündüz kuzeydoğudan 14 km/saat, akşam kuzeybatıdan 12 km/saat ve gece güneybatıdan 9 km/saat hızla esecek. Nem oranı, sabah %67, gündüz %64, akşam %78 ve gece %81 seviyelerinde olacak. Basınç ise sabah 1010 hPa, gündüz 1010 hPa, akşam 1009 hPa ve gece 1010 hPa olarak ölçülecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak ılıman ve güneşli olacak. 12 Eylül Cuma günü kısmen güneşli, 13 Eylül Cumartesi günü çoğunlukla güneşli ve 14 Eylül Pazar günü tamamen güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar gündüz 26-27°C, gece 15-16°C arasında değişecek. Rüzgar hafif ve orta kuvvette, genellikle batı ve kuzeybatı yönlerinden esecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. 11 Eylül Perşembe günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. Dışarı çıkarken yanınızda bir şemsiye veya su geçirmez bir ceket bulundurmak faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olduğu sabah ve akşam saatlerinde alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olunması önerilir. Gündüz saatlerinde güneş ışınları ile ultraviyole (UV) ışınları artabilir. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı için önemlidir. Rüzgar hafif ve orta kuvvette olacağı günlerde, açık alanlarda spor yaparken veya yürüyüşte rüzgarın yönünü ve hızını göz önünde bulundurmak gerekir. Uygun kıyafetler seçmek rahatlığı artıracaktır.