Samsun 12 Mayıs Pazartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 12 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu alçak bulutlarla kaplı olacak. En yüksek sıcaklık 15°C, en düşük ise 10°C civarında olacak. Salı günü bulutların arasından ara ara güneşin kendini göstermesi bekleniyor. Sıcaklıklar 16°C ile 10°C arasında değişecek. Çarşamba günü kısmen güneşli bir hava öngörülüyor. En yüksek sıcaklık 16°C, en düşük ise 9°C olacak. Perşembe günü bulutlu bir başlangıcın ardından güneşin geri dönmesi bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 9°C arasında seyredecek.

Mayıs ayı boyunca Samsun'da ortalama sıcaklıklar 15°C ile 18.6°C arasında değişiyor. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 87 mm. Nem oranı ise %81 civarında. Mayıs ayında Samsun'da 10 yağmurlu gün ve 10 güneşli saat bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülüyor. Bu nedenle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemli. Hava sıcaklıklarındaki ani değişikliklere karşı vücut ısısını korumak için kat kat giyinmek gerekir. Gerekli durumlarda sıcak içecekler tüketmek sağlığınız açısından önemlidir.