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Samsun 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 13 Haziran Cuma hava durumu alçak bulutların ardından biraz güneşli bir gün olarak bekleniyor.

Samsun 13 Haziran Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Samsun'da 13 Haziran 2025 Cuma günü hava durumu alçak bulutların ardından biraz güneşli bir gün olarak bekleniyor. Gündüz en yüksek sıcaklık 26°C, gece ise en düşük sıcaklık 17°C civarında olacak. Cumartesi günü hava bulutlu ve güneşli bir karışım şeklinde devam edecek. Sıcaklıklar 24°C ile 16°C arasında değişecek. Pazar ve Pazartesi günleri yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 24°C ile 16°C arasında seyredecek.

Samsun'un Haziran ayı iklimi ortalama 19.3°C sıcaklık, 15.2°C en düşük ve 22.7°C en yüksek sıcaklıklarla karakterizedir. Aylık yağış miktarı ortalama 64 mm'dir. Bu ay boyunca 8 yağmurlu gün yaşanacaktır. Bu veriler, Haziran ayının Samsun'da ılıman ve nemli geçtiğini gösteriyor.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşullarını göz önünde bulundurarak, özellikle Pazar ve Pazartesi günleri beklenen sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya su geçirmez giysiler almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, yüksek nem oranı nedeniyle açık hava etkinliklerinizi sabah veya akşam serinliğinde planlamak daha konforlu olacaktır. Sıcaklıkların 24°C ile 26°C arasında değişmesi, hafif ve rahat kıyafetlerin tercih edilmesini gerektirir. Bu dönemde, hava koşullarına uygun giyinmek ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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