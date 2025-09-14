Samsun 14 Eylül Pazar Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Gündüz sıcaklıklar 24°C civarında, gece ise 16°C civarında seyredecek. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif hızda esecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 15 Eylül Pazartesi günü hava açık ve güneşli kalacak. Sıcaklık 24°C civarında olacak. 16 Eylül Salı günü de benzer koşullar devam edecek. Sıcaklık 25°C civarında seyredecek. 17 Eylül Çarşamba günü hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklık 21°C civarına düşecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve yağışsız görünüyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdir. Ancak, 17 Eylül'de beklenen hafif yağmur ihtimalini dikkate almakta fayda var. Bu tarihte dışarı çıkacakların yanlarında uygun bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları öneriliyor.