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Samsun 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava, açık ve güneşli olacak.

Samsun 14 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 14 Temmuz Pazartesi günü hava, açık ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 29°C'ye ulaşacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 21°C'ye düşecek. Nem oranı %47 seviyesinde olacak. Yağış ihtimali bulunmuyor. Rüzgar, kuzeydoğu yönünden saatte 3.76 km hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 15 Temmuz Salı günü hava, parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 28°C ile 21°C arasında değişecek. 16 Temmuz Çarşamba günü hava, bol güneş ışığıyla açık olacak. Sıcaklık 31°C ile 20°C arasında seyredecek. 17 Temmuz Perşembe günü hava, çoğunlukla güneşli olacak. Sıcaklık 31°C ile 21°C arasında olacak.

Bu sıcak ve güneşli günlerde güneşe maruz kalmaktan kaçınmak önemlidir. Bol su içmek de önemli bir unsurdur. Açık hava etkinlikleri planlarken güneş koruyucu ürünler kullanmak faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda uzun süre kalmamaya özen göstermek gerekir. Serin ortamlarda vakit geçirmek sağlığınız için önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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