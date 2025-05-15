Samsun 15 Mayıs Perşembe Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 15 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu az güneşli olacak. Sıcaklık 17°C ile 10°C arasında değişecek. Cuma günü hava daha sıcak geçecek. Sıcaklık 21°C ile 15°C arasında olacak. Bulutlu ve güneşli bir hava bekleniyor. Cumartesi günü sıcaklıklar 29°C ile 14°C arasında olacak. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Pazar günü zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. Sıcaklık 16°C ile 11°C arasında değişecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Cumartesi günü yüksek sıcaklıklar ve kısmi güneşli hava, açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunabilir. Pazar günü beklenen yağışlar planlarınızı etkileyebilir.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak bazı önlemler almak faydalı olacaktır. Cumartesi günü yüksek sıcaklıklara dikkat edilmesi önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmak gerekiyor. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek de önemlidir. Pazar günü içinse, yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak iyi bir fikir olabilir. Planları esnek tutmak ve kapalı alanlarda vakit geçirmek de önerilir.

Samsun'da hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak ve gerekli önlemleri almak, konforlu ve güvenli bir deneyim sağlar.