Samsun 15 Temmuz Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 15 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli ve sıcak olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 29°C civarında olması bekleniyor. Gece ise sıcaklığın 21°C civarında olacağı tahmin ediliyor. Rüzgar kuzey yönünden hafif ve orta kuvvette esecek.

16 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığı 31°C, 17 Temmuz Perşembe günü de 31°C civarında olacak. Bu sıcaklıklar, Samsun'un Temmuz ayı için tipik değerleridir. Bu dönemde ani hava koşulları değişiklikleri yaşanabilir.

Samsun'da Temmuz ayı genellikle sıcak ve nemli geçer. Hava sıcaklıkları gündüzleri 24°C ile 32°C arasında değişir. Gece sıcaklıkları ise 21°C ile 23°C arasında seyreder. Yağışlar genellikle azdır. Ancak, zaman zaman kısa süreli sağanaklar görülebilir.

Bu sıcak ve nemli hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olmaları önemlidir. Gölgelik alanlarda zaman geçirmek, bol su içmek ve hafif, açık renkli giysiler giymek gerekir. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve hava durumunu düzenli olarak takip etmek, olası sürprizlere karşı önlem almanızı sağlar.