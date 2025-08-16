HABER

Samsun 16 Ağustos Cumartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Melih Kadir Yılmaz

Samsun'da 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü hava durumu, güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıkları 30°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 19°C seviyelerine düşecek. Rüzgar, güneybatıdan saatte 16 kilometre hızla esecek. Nem oranı %74 olacak. Deniz suyu sıcaklığı ise 26°C olarak bekleniyor.

17 Ağustos Pazar günü hava durumu bol güneşli geçecek. Sıcaklıklar yine 30°C civarında olacak. 18 Ağustos Pazartesi günü de benzer şekilde güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 30°C seviyelerine ulaşacak. 19 Ağustos Salı günü hava çoğunlukla güneşli olacak ve sıcaklıklar 30°C civarında kalacak. 20 Ağustos Çarşamba günü hava yine bol güneşli geçecek. Sıcaklıklar 30°C seviyelerinde seyredecek.

Bu dönemde hava koşulları genellikle sıcak ve güneşli olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların güneş ışınlarından korunmaları önemli. Gün ortasında, özellikle 10:00 ile 16:00 arasında dışarıda bulunurken şapka, güneş gözlüğü ve koruyucu kıyafetler kullanmak faydalı olacaktır. Ayrıca, güneş kremi kullanımı cilt koruması açısından önemlidir.

Sıcak havalarda vücut su kaybı artabilir. Bu nedenle, yeterli su tüketimi sağlığınız için gereklidir. Aşırı sıcak ortamlardan kaçınmak da önemlidir. Spor yaparken veya fiziksel aktivitelerde bulunurken serin saatleri tercih etmek gerekiyor. Aşırı efordan kaçınılmalıdır.

Samsun'un Ağustos ayındaki ortalama sıcaklıkları 22.7°C'dir. En düşük sıcaklıklar 19°C, en yüksek sıcaklıklar ise 26.1°C civarındadır. Bu dönemde yağış miktarı ortalama 43 mm'dir. Nem oranı %77 seviyelerindedir. Günlük güneşli saat sayısı yaklaşık 9 saattir.

Önümüzdeki günlerde Samsun'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların, güneş ışınlarından korunmak ve yeterli su tüketmek gibi önlemler alarak sağlıklı bir şekilde vakit geçirmeleri önem taşımaktadır.

