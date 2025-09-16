Samsun 16 Eylül Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 26°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı %79 civarında olacak.

17 Eylül Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 17°C arasında değişecek. 18 Eylül Perşembe günü de hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 22°C ile 15°C arasında olacak. 19 Eylül Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklıklar 22°C ile 17°C arasında seyredecek. 20 Eylül Cumartesi günü ise sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar yine 22°C ile 17°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalı olabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar giymek, ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Sahilde vakit geçirecekseniz, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurun. Şemsiye veya tente gibi koruyucu önlemler almak iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurun. Bu, sürpriz yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur.

Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmak önemli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.