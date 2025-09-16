HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Samsun 16 Eylül Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli.

Samsun 16 Eylül Salı Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Samsun'da 16 Eylül 2025 Salı günü hava durumu kısmen güneşli. Sıcaklık 26°C civarında olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 26°C'ye kadar yükselecek. Gece saatlerinde ise 16°C'ye düşmesi bekleniyor. Rüzgar, kuzey yönünden saatte 10 km hızla esecek. Nem oranı %79 civarında olacak.

17 Eylül Çarşamba günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar 23°C ile 17°C arasında değişecek. 18 Eylül Perşembe günü de hafif yağmur ihtimali var. Sıcaklıklar 22°C ile 15°C arasında olacak. 19 Eylül Cuma günü bulutlu ve güneşli bir hava hakim. Sıcaklıklar 22°C ile 17°C arasında seyredecek. 20 Eylül Cumartesi günü ise sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar yine 22°C ile 17°C arasında olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak önlemler almak faydalı olabilir. Yağışlı günlerde dışarı çıkarken su geçirmez ayakkabılar ve uygun yağmurluklar giymek, ıslanmaktan korunmanızı sağlar. Sahilde vakit geçirecekseniz, rüzgarın etkisini göz önünde bulundurun. Şemsiye veya tente gibi koruyucu önlemler almak iyi bir fikir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak önemlidir. Yanınızda bir şemsiye veya yağmurluk bulundurun. Bu, sürpriz yağmurlardan korunmanıza yardımcı olur.

Planlarınızı hava koşullarına göre esnek tutmak önemli. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek, olumsuz hava koşullarından etkilenmemenizi sağlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Söke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetiiSöke’de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetii
Korkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklıKorkulan oldu, tanklar şehre girdi! Plan bu kez farklı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.