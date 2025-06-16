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Samsun 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun 16 Haziran Pazartesi hava durumu yer yer sağanak yağışlı geçecektir.

Samsun 16 Haziran Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Samsun'da 16 Haziran Pazartesi 2025 tarihinde hava durumu yer yer sağanak yağışlı geçecektir. En yüksek sıcaklık 25°C, en düşük sıcaklık ise 16°C olarak tahmin edilmektedir. Bu durum, gün boyunca aralıklı yağışların etkili olacağını göstermektedir.

17 Haziran Salı günü hava sıcaklıklarının 26°C'ye yükselebileceği öngörülmektedir. Yine yer yer sağanak yağışların devam etmesi beklenmektedir. 18 Haziran Çarşamba gününden itibaren hava koşullarının daha stabil hale gelmesi bekleniyor. Bu günlerde bol güneş ışığı ve 28°C'ye kadar ulaşan sıcaklıklar olacaktır. Açık hava etkinlikleri için daha uygun bir ortam sunulacaktır. 19 ve 20 Haziran Perşembe ve Cuma günlerinde benzer güneşli hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir.

Önümüzdeki günlerdeki hava koşulları, dışarıda vakit geçirmeyi planlayanlar için bazı önlemleri gündeme getirmektedir. Yağmurlu günlerde su geçirmez kıyafetler ve uygun ayakkabılar giymek önemlidir. Yağışların yoğun olduğu saatlerde açık alanlarda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Mümkünse kapalı mekanlarda vakit geçirmek daha güvenlidir. Güneşli günlerde ise güneş koruyucu ürünler kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Bu, güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için gereklidir.

Samsun'da önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecektir. Yağışlı günlerde uygun kıyafet ve önlemler alarak, güneşli günlerde de güneşten korunmak gerekiyor. Hava şartlarına uygun hareket etmek, konforlu ve sağlıklı bir hafta geçirmenize yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Samsun
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