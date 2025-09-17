Samsun 17 Eylül Çarşamba Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da, 17 Eylül 2025 Çarşamba günü hava durumu iyi olacak. Bol güneş ışığı bekleniyor. Sıcaklık 26°C'ye yükselecek. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 26°C olacak. Gece sıcaklıkları ise 17°C civarında seyredecek. Rüzgar hafif esecek. Kuzeydoğu yönünden gelmesi öngörülüyor. Nem oranı gün boyunca %60 ile %75 arasında değişecek.

18 Eylül Perşembe günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 23°C ile 16°C arasında olacak. 19 Eylül Cuma günü de benzer şekilde sağanaklar görülecek. Bu günlerde sıcaklık 22°C ile 16°C arasında değişecek. 20 Eylül Cumartesi günü bir–iki kısa süreli sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 24°C ile 15°C arasında olacak.

Hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Sağanak beklenen günlerde dışarı çıkarken yanınızda şemsiye veya su geçirmez giysiler bulundurmak faydalı olacaktır. Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 21°C civarında olacak. Nem oranı zaman zaman yüksek olabilir. Güneşten korunmak için uygun önlemler almak önerilir.

Samsun'da hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek akıllıca olacaktır. Planlarınızı buna göre düzenleyin.