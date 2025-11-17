Samsun 17 Kasım Pazartesi Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 17 Kasım 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli bir gün olacaktır. Gün boyunca hava sıcaklığının 21°C civarında, gece ise 11°C civarında olması bekleniyor. Rüzgar hafif esecek. Saate yaklaşık 17 km hızında esmesi tahmin ediliyor. Nem oranı %60 civarında olacaktır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 18 Kasım Salı günü hava sıcaklığı 24°C'ye kadar yükselebilir. 19 Kasım Çarşamba günü sıcaklık 22°C civarında seyredecek. 20 Kasım Perşembe günü sıcaklığın 21°C civarında olması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşulları genellikle ılıman ve güneşli olacak. Dış mekan etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz. Açık havada vakit geçirebilirsiniz.

Hava koşullarının ani değişiklik gösterebileceğini unutmamalısınız. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serinleyebilir. Yanınızda bir ceket veya hırka bulundurmanız faydalı olacaktır. Güneş ışınlarının dik olduğu öğle saatlerinde güneş koruyucu ürünler kullanmanız önerilir.

Hava koşullarını düzenli olarak takip etmek önemlidir. Anlık değişikliklere göre planlarınızı güncellemek sağlığınız ve konforunuz açısından faydalı olacaktır.