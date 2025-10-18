HABER

Samsun 18 Ekim Cumartesi hava durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'un hava durumu, 18 Ekim 2025 tarihinde kısmen güneşli bir gün ile başlayacak. Sıcaklık 21°C'ye kadar yükselecek. Ancak 19 Ekim 2025'te sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında değişecek. Bunun ardından 20 Ekim 2025'te yağmur geçişleri görülmesi muhtemel. Günlük nem oranı ise %84 seviyelerinde kalacak. Dışarı çıkarken şemsiye ve yağmurluk almanız önerilir. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı koruyacaktır. İşte detaylar...

Samsun'da hava durumu hakkında bilgiler. 18 Ekim 2025 Cumartesi günü hava, kısmen güneşli. Sıcaklık 21°C civarında olacak. Gün boyunca sıcaklık 14°C ile 21°C arasında değişecek. Nem oranı %97 olacak. Rüzgar hızı 3.2 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 06:50'dir. Gün batımı ise 17:50'dir.

19 Ekim 2025 Pazar günü, yer yer sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 12°C ile 20°C arasında olacak. Nem oranı %84 seviyesinde kalacak. Rüzgar hızı 5.6 km/saat olarak öngörülmekte. Gün doğumu saat 06:54'te. Gün batımı ise 17:50'dir.

20 Ekim 2025 Pazartesi günü, yağmur geçişleri beklenmektedir. Sıcaklık 10°C ile 15°C arasında değişecek. Nem oranı %84 seviyesinde olacak. Rüzgar hızı 4.66 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saat 06:58'dir. Gün batımı saati 17:50'dir.

21 Ekim 2025 Salı günü, yağmur ihtimali bulunmakta. Sıcaklık 12°C ile 18°C arasında değişecek. Nem oranı %61 olacak. Rüzgar hızı 3.87 km/saat olarak öngörülmektedir. Gün doğumu saat 07:00'de. Gün batımı saati yine 17:50'dir.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları değişkenlik gösterecek. Yağışların artacağı öngörülmektedir. Dışarı çıkarken yanınıza şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olur. Yağışlar yol koşullarını olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmanız önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinerek sağlığınızı koruyabilirsiniz. Böylece olası rahatsızlıkların önüne geçersiniz.

