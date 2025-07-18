Samsun 18 Temmuz Cuma Hava Durumu! Samsun'da hava durumu nasıl olacak?

Samsun'da 18 Temmuz 2025 Cuma günü hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 31°C, gece sıcaklığı ise 23°C civarında seyredecek. Rüzgar hızı 12 km/saat olarak tahmin ediliyor. Bu sıcaklıklar, Temmuz ayının ortalama değerlerine yakın. Yaz mevsiminin tipik hava koşullarını yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu şöyle olacak. 19 Temmuz Cumartesi günü yer yer sağanak yağışlarla sıcaklık 29°C. 20 Temmuz Pazar günü ise çoğunlukla güneşli ve 30°C sıcaklık bekleniyor. 21 Temmuz Pazartesi günü bol güneş ışığı ve 30°C sıcaklık öngörülüyor. Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır.

Samsun'da yaz aylarında hava sıcaklıkları genellikle yüksektir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçireceklerin güneş ışınlarından korunmaları önemlidir. Bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak için yanınızda bir şemsiye bulundurmak iyi bir fikir. Sağlık açısından, aşırı sıcaklarda açık hava etkinliklerini sınırlamak ve serin ortamlarda vakit geçirmek gerekir.